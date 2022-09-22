Городская больница Сочи получила электроэнцефалограф по нацпроекту

С помощью этого оборудования врач может диагностировать эпилепсию. Фото: администрация Сочи

В городской больнице №1 Сочи выделили электроэнцефалограф. Новую технику медучреждение получило по нацпроекту. Благодаря электроэнцефалографу врачи могут проводить точную диагностику функций головного мозга взрослым и детям.

- С помощью этого оборудования врач может диагностировать эпилепсию, новообразования, сосудистые заболевания, последствия черепно-мозговых травм. Процедура абсолютно безболезненная, – рассказал главный врач сочинской горбольницы № 1 Алексей Шевченко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, местные жители могут получить направление на процедуру у своего терапевта.