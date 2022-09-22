Более 200 юных спортсменов участвуют в «Горгиппийских играх» в Анапе

Соревнования пройдут с 21 по 24 сентября Фото: t.me/kurortanapa

Более 200 юных спортсменов участвуют в «Горгипийских играх» в Анапе. Соревнования на курорте стартовали накануне, 21 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Открытие спортивного фестиваля прошло около археологического музея «Горгиппия». Для участников подготовили историческую реконструкцию с экскурсом во времена античности.

На соревнования прибыли ребята в возрасте от 12 до 15 лет из разных регионов - Ростовской, Тульской, Рязанской, Оренбургской, Ульяновской, Московской и Удмуртской областей, республик Крым, Башкортостан, Мордовия, Бурятия и Краснодарского края.

Спортсмены выступят в соревнованиях по греко-римской и вольной борьбе, самбо, панкратиону, боксу, пляжному футболу, волейболу и баскетболу. Кроме того, запланирован полумарафон по песку и борьба на песке.

- Помимо спорта, предусмотрена и творческая программа. Для участников проходят мастер-классы, лекции, кинопоказы, музыкальные вечера, реконструкции исторических событий, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.