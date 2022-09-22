В Краснодаре состоится чемпионат по финансовой грамотности

1 октября 2022 в 10:00 на базе Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится региональный этап I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, приуроченный ко Дню пожилого человека. Адрес проведения мероприятия: г. Краснодар, ул. Садовая 23, 1 этаж.

Организаторами чемпионата выступают: Министерство финансов РФ, НИФИ Минфина России, Федеральный методический центр финансовой грамотности населения РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Информацию о проведении чемпионата можно узнать здесь. Сайт организаторов.

В качестве экспертов в жюри примут участие представители Министерства экономики Краснодарского края, представители финансовых организаций.