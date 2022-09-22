ВТБ финансирует строительство жилого микрорайона в Краснодаре на 9 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию на сумму 9,2 млрд рублей сроком до пяти лет краснодарской группе компаний ТОЧНО (ранее – «ЮгСтройИмпериал»). С начала года объем проектного финансирования ВТБ в регионе превысил 55 млрд рублей.

ГК ТОЧНО направит кредитные средства на строительство и развитие микрорайона «Родные просторы» в Карасунском округе Краснодара. Он входит в топ-3 самых больших микрорайонов России – общая площадь застройки составляет 44 га. На территории будут проживать свыше 15 тыс. человек. Проект предполагает строительство 29 многоквартирных домов на 10,5 тыс. квартир, а также трех детских садов на 880 человек, школы на 1550 мест, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса и большого парка для семейного отдыха. Финансируемые объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

«С ГК ТОЧНО мы давно работаем над реализацией совместных ипотечных программ, теперь сотрудничество расширилось до финансирования строительства крупного микрорайона. Благодаря этому тысячи семей смогут приобрести комфортное жилье в районе со всей необходимой социальной инфраструктурой. Мы также предложим покупателям квартир выгодные условия по ипотеке, в том числе по льготным программам», − отметил Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

- Нашей группе компаний важно участвовать в развитии Кубани и делать край прогрессивным. Такие проекты, как «Родные просторы» − яркий пример комплексной застройки и создания комфортной городской среды. На данный момент в новом микрорайоне уже построено три многоэтажных дома, работает детский сад на 250 мест, открыт парк семейного отдыха площадью 9 га, подходит к завершению строительство школы и храма, − прокомментировал Николай Амосов, генеральный директор ГК ТОЧНО.

Справка

ГК ТОЧНО – лидирующая инвестиционно-строительная компания юга России, которая объединила под своим брендом крупнейшего застройщика СК ООО «ЮгСтройИмпериал». Входит в ТОП-10 крупнейших строительных компаний и системообразующих предприятий России, занимает первое место в регионе по объемам ввода жилья и потребительским качествам комплексов (по данным ЕРЗ.РФ). Общий объем строительства − более 1,5 млн кв. м. В портфеле группы компаний 46 введенных в эксплуатацию многоэтажных домов. Строительство ведется в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Тихорецке.