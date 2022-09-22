В Сочи проходит Форум современной журналистики «Вся Россия-2022»

Форум пройдет с 22 по 28 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи проходит XXVI Форум современной журналистики «Вся Россия-2022». Город-курорт принял более тысячи журналистов из регионов России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

С 22 по 28 сентября журналисты, в том числе из Индии, Сербии, а также делегации из ДНР и Херсонской области посетят встречи с известными профессионалами, экспертами в области медиаиндустрии, мастер-классы, круглые столы. Для участников работает дискуссионный клуб, выставочный центр и телевизионная гостиная.

В холле гостиницы «Жемчужина» открылись «Кубанская зона гостеприимства» и фотовыставка «Как закалялась Кубань». Экспозиция - фотолетопись из 85 снимков Краснодарского края с момента основания - посвящена 85-летию региона. Фотографии взяты из архивов журналистов и музейных фондов.

- Ежегодный форум современной журналистики «Вся Россия» собирает ведущие медиа страны для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Сегодня как никогда важно правильно и объективно освещать происходящие события на региональном и федеральном уровне. Мы рады приветствовать участников, членов Союза журналистов России в гостеприимном Сочи, - отметила директор краевого департамента информационной политики Галина Жукова.

Уточняется, что на закрытии форума станут известны итоги конкурса на лучшую журналистскую работу, посвященную Году экологии в Сочи.