«Горгиппийские игры» пройдут до 24 сентября. Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

В Анапе открылись «Горгиппийские игры». Для участия в соревнованиях на курорт приехали 200 лучших спортсменов со всей страны. Проект соревнований выиграл грант администрации Кубани. Его разрабатывал городской Совет ветеранов Анапы.

- Соревнования начинаются в день, когда Анапа отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это очень символично. Уверен, что они пройдут под девизом мужества, силы, уважения и любви к нашей Родине, - сообщил председатель организации Александр Смирнов.

Уточняется, что спортсмены будут состязаться в греко-римской и вольной борьбе, боксу, волейболу, самбо. Также панкратиону, пляжному футболу, баскетболу.

Турнир пройдет с 21 по 24 сентября. Церемонию открытия игр провели на раскопе археологического музея «Горгиппия».

Кроме того, на месте проведения соревнований организовали историческую реконструкцию.