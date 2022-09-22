«Лидеры Кубани» проводят в Анапе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе проводят полуфинал конкурса «Лидеры Кубани». Участники трека «Инфотех» соревнуются за выход в финал. Им предстоит пройти оценочные испытания. Также решить задачи и профильные кейсы.

- Конкурс проходит на протяжении пяти лет. Победители прошлых проектов стали руководителями организаций различного уровня. Их назначили на должности в региональных органах власти, кто-то организовал по своим компетенциям бизнес, - сообщила начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Оксана Калашникова.

Уточняется, что в этом году заявки на конкурс подали более 10 тысяч человек. Это абсолютный рекорд по количеству участников. Кроме того, трек «Инфотех» является одним из самых востребованных.

По итогам полуфинала жюри отберет 10 финалистов. Они продолжат борьбу в октябре.