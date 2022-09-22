70 000 человек остались без воды в Сочи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи жители трех районов остались без воды из-за аварии. Отключение произошло на водоводе диаметром 800 миллиметров. Он пролегает по улице Белых Акаций в Адлерском районе.

- Произошло частичное отключение водоснабжения в Хостинском и Адлерском и Центральном районах. В зону отключения попадают около 70 000 человек, - сообщили в ЕДДС Сочи.

Уточняется, что населению организован подвоз воды.

Примерное время восстановления – 3.00. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.