70 000 человек остались без воды в Сочи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сочи жители трех районов остались без воды из-за аварии. Отключение произошло на водоводе диаметром 800 миллиметров. Он пролегает по улице Белых Акаций в Адлерском районе.
- Произошло частичное отключение водоснабжения в Хостинском и Адлерском и Центральном районах. В зону отключения попадают около 70 000 человек, - сообщили в ЕДДС Сочи.
Уточняется, что населению организован подвоз воды.
Примерное время восстановления – 3.00. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.