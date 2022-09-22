Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей откроют участки. С 23 по 27 сентября проголосовать можно будет на территории края. С 23 по 26 сентября отдать свои голоса можно вне избирательных участков, то есть в выездных пунктах.

- Члены участковых комиссий будут выезжать по установленным маршрутам по всей территории края. Будут учитываться поступающие заявки на участие в голосовании, а также места проживания участников референдума, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что 27 сентября отдать голоса можно будет на участках и вне их, написав заявление. По предварительной информации они будут открыты с 08:00 до 16:00 часов.

Жители ДНР и ЛНР могут проголосовать на семи участках. Они находятся в Армавире, Каневском, Тимашевском, Крымском и Тихорецком районах. Также в Сочи и Краснодаре.

Кроме того, для жителей Запорожской и Херсонской областей организованы четыре участка. Они будут находиться в Армавире, Сочи, Краснодаре и Славянске-на-Кубани.