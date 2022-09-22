В Краснодаре пропал подросток. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре пропал 17-летний подросток. Родственники разыскивают мальчика уже более девяти часов. О его местонахождении ничего не известно с 13:00 22 сентября.

- У подростка средний рост – 170 сантиметров, он спортивного телосложения. Также у мальчика короткие русые волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что в день пропажи на подростке был бордовый джемпер, белая рубашка, черные брюки и темные кроссовки на белой подошве. Кроме того, с собой у мальчика был цветной рюкзак.

Для оповещения о местонахождении подростка или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.