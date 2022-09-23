В Новороссийске и Краснодаре выступит оркестр RockestraLive. Фото: rockkult

На Кубани оркестр RockestraLive исполнит мировые рок-хиты. Выступления пройдут 22 октября в МКЦ Новороссийске и 23 октября в ЦКЗ в Краснодаре.

- Более 7 лет оркестр RockestraLive дарит любителям мировых рок-шедевров новые эмоции. Зачастую слушатели впервые открывают для себя красоту звучания классических инструментов, - сообщили на сайте kassir.ru.

На концерте прозвучат мировые хиты. Фото: tash_goro.

Уточняется, что в этот раз коллектив подготовил мощное шоу из классики. Будут звучать такие знаменитые группы как Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Scorpions. Также современные хиты групп Twenty One Pilots, Linkin Park, Gorillaz, Imagine Dragons и даже Maneskin.

Оркестром руководит Сергей Акимов. Он один из самых многообещающих дирижеров России. 33-летний молодой человек заявил о себе на весь мир. Он финалист дирижерского конкурса в Зальцбурге. Там же управлял оркестром Camerata Salzburg. Кроме того, является дирижером Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки и дирижером-стажером Национального филармонического оркестра России.

Билеты на концерт в Краснодаре можно приобрести от 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей. В Новороссийске от 1,2 тысячи рублей до 2,2 тысячи рублей.