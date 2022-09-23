Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности дополнили новыми мерами поддержки. Их расширяют и адаптируют для более широкого круга предприятий и организаций.

Более 80 внесенных решений направлены на преодоление бизнесом кризисной ситуации.

- Экономика перестраивается. Она преодолевает санкционное влияние. Мы сделали ставку на бизнес и частную инициативу. Это себя оправдало. Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 3,2% с начала года. Оно составляет более 275 тысяч, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что сегодня на Кубани количество занятых в МСП составляет 1,1 миллион человек. Комплекс принятых мер также направлен на сохранение занятости.

Всего в рамках плана на антикризисную поддержку экономики направили более 7 миллиардов рублей. В первую очередь меры коснулись малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий. Также представителей базовых отраслей, например, АПК, санаторно-курортного комплекса и ИТ-компаний.