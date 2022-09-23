У жительницы Майкопа изъяли машину за повторную езду пьяной

Жительница Майкопа повторно управляла машиной в нетрезвом виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе задержана местная жительница. Она повторно управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль изъят.

- Сотрудники ДПС задержали 35-летнюю жительницу пригорода Майкопа, которая управляла отечественным автомобилем, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Тогда поведение женщины насторожило полицейских, в связи с чем ей предложили пройти медосвидетельствование.

Предположения инспекторов подтвердились. Результаты показали, что женщина была пьяна. Кроме того, стало известно, что это не первый случай. Ранее задержанная уже привлекалась к ответственности за езду в нетрезвом виде.

Ранее «Комсомолка» сообщала об аналогичном случае в Гиагинском районе Адыгеи. Водителю грозит до трех лет тюрьмы за повторное управление автомобилем пьяным.