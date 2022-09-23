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Происшествия23 сентября 2022 5:19

На Кубани 17-летний подросток сел за руль авто и устроил ДТП

Водителя госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Водитель превысил скорость и выехал на «встречку» Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель превысил скорость и выехал на «встречку» Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 17-летний подросток сел за руль авто и устроил ДТП. Подростка с места аварии госпитализировали, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне в 16:40 в Туапсинском районе. Водитель ВАЗ 2106 без прав ехал по трассе «Джубга - Сочи» со стороны Туапсе в сторону Джубги. В какой-то момент он превысил скорость и выехал на «встречку», где столкнулся с Mazda 3.

- В результате ДТП водитель ВАЗ 2106 получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Уточняется, что по факту ДТП организована проверка.