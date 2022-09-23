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Общество23 сентября 2022 5:27

Погода в Адыгее 23 сентября 2022: местами грозы и дожди

В Адыгее 23 сентября ночью всего +9 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 23 сентября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 23 сентября 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 23 сентября 2022.

В Майкопе 23 сентября ожидаются дожди в течение всего дня. Максимальная температура воздуха +16°C. Ветер западный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +11°C. Ветер западный, юго-западный, 3 м/с. Местами возможны грозы.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +15°C. Ветер южный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер южный, юго-западный, 2 м/с.