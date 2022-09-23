Огонь охватил кабину лифта за несколько секунд Фото: кадр из видео

Появилось видео с моментом возгорания электросамоката в лифте Краснодара, где обгорел мужчина. Пожар произошел в многоэтажке по улице Красных Партизан.

На кадрах видно, как 37-летний мужчина спокойно стоит в кабине лифта, придерживая рукой транспорт. В какой-то момент резко появляется дым, а самокат охватывает огнем. Мужчина падает в сторону, чтобы не получить ожогов. Но после этого кабину охватывает дымом.

Выйти из лифта мужчина не смог – двери заблокировались. В результате его госпитализировали с 60% ожогов.

Тем временем полиция проводит проверку.