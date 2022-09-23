На Кубани участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах откроются с 10:00

Участки открываются с 10:00 Фото из архива КП

На Кубани 23 сентября открываются участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдуме. Сделать свой выбор участники могут с 23 по 27 сентября.

Так, с 23 по 26 сентября отдать голос можно вне избирательных участков – в выездных пунктах. 27 сентября проголосовать можно и на участках, и вне их – по заявлению. Все участки с 23 по 26 сентября открываются с 10:00 и работают до 18:00. 27 сентября проголосовать можно с 10:00 до 16:00.

Уточняется, что жители ДНР и ЛНР могут сделать выбор на семи участках - в Армавире, Тихорецком, Тимашевском, Каневском и Крымском районах, в Краснодаре и Сочи. А для жителей Херсонской и Запорожской областей четыре участка подготовлены в Краснодаре, Сочи, Армавире и Славянске-на-Кубани.

Так, жители ДНР и ЛНР могут проголосовать в Армавире по улице Кирова, 53, в городском Дворце культуры, в Тихорецке – по улице Энгельса, 91, в Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеке, в станице Каневской – по улице Горького, 55, в Каневском районном Дворце культуры, в Тимашевске – по переулку Советскому, 7, в здании отдела муниципального центра управления.

В Крымске участок организован по улице Карла Либкнехта, 38, в молодежно-культурном центре «Русь», в Сочи – по улице Горького, 85, в ДК Центрального района, в Краснодаре – по улице Аверкиева, 16, в Территориальном центре № 27.

Для жителей ЛНР также организованы участки в Сочи на Курортном проспекте, 32, в здании Сочинского концертно-филармонического объединения и в Краснодаре по улице Старокубанской, 125, в Территориальном центре № 8.

Жителям Запорожской области предлагают посетить участки в Армавире по улице Кирова, 53, в городском Дворце Культуры, в Сочи на Курортном проспекте, 51, в Сочинском художественном музее им. Дмитрия Дмитриевича Жилинского, в Краснодаре по улице Атарбекова, 38, в помещении Территориального центра № 21 и в Славянске-на-Кубани по улице Краснодарской, 258а, в здании крейсерско-парусной школы.

Жители Херсонской области могут проголосовать в Армавире по улице Кирова, 53, в городском Дворце Культуры, в Сочи по улице Советской, 26а, в музее истории города-курорта Сочи, в Краснодаре по улице Дзержинского, 105а, в приемной депутата городской Думы и в Славянске-на-Кубани по улице Отдельской, 207, в спорткомплексе «Лидер».