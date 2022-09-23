Водооткачивающая техника выехала на улицы Краснодара

Техника дежурит на участках, которые подтапливает периодически Фото: krd.ru

В Краснодаре прогнозируют дождь в течение всего дня 23 сентября. На улицы краевого центра уже выехала водооткачивающая техника, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Техника дежурит на участках, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что заявок от жителей на откачку воды пока не поступало. Всего в городе дежурят 20 единиц спецтехники и аварийная бригада.

При возникновении ЧС жителей просят обратиться по номерам 214-33-36 или 112.