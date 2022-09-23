В Адыгее открывают участки для голосования жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать в Адыгее Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее открывают участки для голосования жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил ЦИК региона.

- Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. Голосование с 23 по 26 сентября 2022 года пройдет вне помещения для голосования, - рассказали в ЦИК Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», 27 сентября избирательные пункты откроются в республике по двум адресам: в Майкопе по улице Краснооктябрьской, д. 1а (Дом культуры "Гигант"), а также в поселке Яблоновском на улице Заводская, д.7 (Культурно-досуговый центр им. Н.С. Кобцевой). Отдать свой голос можно будет с 8 до 16 часов.