В Краснодарском крае на треть выросло количество афер с продажей и арендой жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае на треть выросло количество афер с продажей и арендой жилья. Об этом «Известиям» сообщили в федеральном агентстве недвижимости.

Так, чаще всего мошенники предлагают клиентам фейковые варианты с заниженными ценниками. При этом за скидку их просят перевести от 80 до 90% предоплаты.

Уточняется, что аферисты часто обещают подобрать и забронировать отель. Но после этого они перестают выходить на связь. Кроме того, они могут продавать чужие объекты, заключать недействительный договор аренды, после чего выселять жильцов.

Так, за последнее время мошенники обманывали клиентов, бронировавших номера в отеле «Жемчужина» в Сочи. В сети появились несколько двойников сайтов средства размещения.

Всего с начала года в региональном МВД зарегистрировали более 300 мошенничеств с продажей или арендой жилья. Двоих аферистов удалось задержать – на их счету более 30 преступлений в Анапе и свыше 20 – в Сочи.