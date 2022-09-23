В администрации сообщили о переносе мероприятий на неопределенный срок Фото: t.me/moapsheronskiyrn

В Апшеронске отменили празднование Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, планируемых ранее праздничных мероприятий не будет. День города должен был состояться уже 24 сентября.

- В связи с тем, что в настоящее время проходит специальная военная операция на Украине, в которой участвуют наши земляки, и учитывая ваше мнение, администрация муниципального образования Апшеронский район приняла решение о переносе празднования, - сообщили в пресс-службе районной администрации.

Точная дата, на которые перенесли мероприятия, пока неизвестна.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре в афишу мероприятий ко Дню города внесли изменения. Краевой центр отметит 229-летие со дня основания уже 24 и 25 сентября.