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Общество23 сентября 2022 7:11

В Адыгее мужчине дали четыре года тюрьмы и штраф 50 тысяч рублей за хранение наркотиков

Житель Краснодарского края ранее был судим
Валерия ГОДОВНИКОВА
Тахтамукайский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Краснодарского края

Тахтамукайский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Краснодарского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тахтамукайский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Краснодарского края. Мужчине дали четыре года тюрьмы и штраф за хранение наркотиков.

- Установлено, что в текущем году житель края незаконно приобрел на территории Абинского района наркотические средства, привез их в Адыгею и хранил при себе до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина ранее также был осужден за хранение запрещенных веществ. По решению суда его приговорили к лишению свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей.