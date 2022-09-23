В Адыгее мужчине дали четыре года тюрьмы и штраф 50 тысяч рублей за хранение наркотиков

Тахтамукайский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Краснодарского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тахтамукайский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Краснодарского края. Мужчине дали четыре года тюрьмы и штраф за хранение наркотиков.

- Установлено, что в текущем году житель края незаконно приобрел на территории Абинского района наркотические средства, привез их в Адыгею и хранил при себе до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина ранее также был осужден за хранение запрещенных веществ. По решению суда его приговорили к лишению свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей.