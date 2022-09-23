Выходные в компании города: в Краснодаре стартовала бесплатная интерактивная экскурсия

Принять участие в бесплатной прогулке может абонент любого оператора. Фото: Tele2

Арт-экскурсия «На связи с городом» объединила в себе более чем 200-летнюю историю Краснодара с современными технологиями. Виртуальные гиды будут вести экскурсию на скорости 4G, а экспонатами выступят улицы и здания города. Организатором проекта стал мобильный оператор Tele2 в партнерстве с «Голосом города».

Проект проходит в Краснодаре второй год подряд. В сравнении с первым сезоном маршрут экскурсии был перестроен, а в контентную часть добавлены новые факты об архитектуре и исторических личностях, живших в городе в различные временные эпохи.

Иммерсивная прогулка по центру позволит гостям и жителям Краснодара заново познакомиться с привычными зданиями и узнать интересные факты об архитектуре, истории и значимых личностях. Виртуальные гиды сориентируют по маршруту и расскажут уникальные факты о том, что встретится по пути. За время прогулки экскурсанты узнают, благодаря кому в Екатеринодаре появился трамвай, как при отсутствии в городе водопровода и электрификации в бане Лихацкого работали механические стиральные машины, где 150 лет назад проходила граница Краснодара и что находилось на месте городской администрации, а также много других интересных исторических фактов.

Проект проходит в Краснодаре второй год подряд. Фото: Tele2

Директор краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин отметил интерес к прогулке со стороны аудитории и подчеркнул технологичность проекта:

«Tele2 реализует проект «На связи с городом» уже второй раз. В прошлом году с помощью нашего аудиогида по-новому взглянуть на привычные улицы и здания, познакомиться с интересными личностями, жившими в Краснодаре, и узнать неочевидные факты смогли около 1000 человек. Мы поддерживаем стиль жизни своих клиентов и стремимся создавать для них комфортные условия. Tele2 предлагает высокотехнологичный способ познания города: благодаря интерактивному формату все желающие могут погрузиться в исторический экскурс и лично оценить качество нашего 4G», - сказал он.

Экскурсии проходят каждую пятницу, субботу и воскресенье до 30 октября 2022 года. Принять участие в бесплатной прогулке может абонент любого оператора. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав подходящую дату и время. Точка сбора экскурсантов - кофейня «Сгущенка» по адресу ул. Мира, 42. Перед стартом слушателям выдадут смартфоны с SIM-картами Tele2 и наушники, а также купон на бесплатный напиток от заведения. Каждую группу будут сопровождать гиды офлайн.