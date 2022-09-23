В Москве открылась выставка с экспонатами Национального музея Адыгеи

На выставке представлено более 500 экспонатов из Национального музея Адыгеи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Выставка, посвященная истории народа Адыгеи, открылась 23 сентября в Государственном музее Востока в Москве. Там представлены более 500 экспонатов Национального музея республики, сообщили в пресс-службе музея.

- Выставочный проект открывает раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Представленные экспонаты, документы, фото и видеоматериалы раскрывают основные направления деятельности современной Адыгеи, - рассказали в пресс-службе музея.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», посетители смогут поближе познакомиться с бытом и наследием адыгов. В числе экспонатов древние артефакты, ювелирные изделия, одежда и оружия.