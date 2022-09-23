Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 8:13

Майкопская «Дружба» сыграет с «Аланией-2» 25 сентября

Матч пройдет на поле противника
Валерия ГОДОВНИКОВА
Команды встретятся во Владикавказе 25 сентября. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Команды встретятся во Владикавказе 25 сентября. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» проведет футбольный матч с «Аланией - 2». Игра пройдет на поле противника. Команды встретятся во Владикавказе 25 сентября.

- Матч состоится в рамках очередного тура Второй лиги в группе один. Начало матча в 15 часов, - сообщили в пресс-службе ФК «Дружба». - Запись трансляции будет на официальной странице «ВКонтакте».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в прошлом матче «Дружба» уступила на своем поле ФК «Кубань - Холдинг» со счетом 2:3. Команды сыграли 18 сентября.