Всего в Сочи насчитывается девять долгостроев Фото: t.me/officialsochi

Дольщикам проблемного ЖК в Центральном районе Сочи выплатили компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Средства для участников долевого строительства выделены федеральным Фондом развития территорий. После выплат ЖК «Ямайка» исключили из Единого реестра проблемных объектов.

- Посмотрим, как включить объекты после компенсаций в комплексное развитие территорий Сочи. Это будет отправная точка по улучшению качества проживания, расселения аварийного и ветхого жилья, - отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

В настоящее время в администрации Сочи прорабатывается предложенный вопрос.

- Проработаем вопрос, сделаем все от нас зависящее, чтобы эта площадка использовалась максимально эффективно для города и наших сочинцев, - сказали в мэрии.

Кроме того, в Сочи достраивают проблемный ЖК «Фазотрон». Завершить объект планируют в 2023 году.

- По всем из оставшихся девяти долгостроев найдены оптимальные решения. Семь достраивают инвесторы, один - завершит застройщик. И еще по одному объекту ожидаем решения Фонда развития территорий о выплате компенсаций, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.