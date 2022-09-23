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Общество23 сентября 2022 8:38

В Сочи мужчина лег на проезжую часть и создал пробку

Инцидент произошел на улице Егорова
Ангелина НАЗАРЧУК
Рядом с остановкой парка «Ривьера» начала образовываться пробка.

Рядом с остановкой парка «Ривьера» начала образовываться пробка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи 22 сентября около 22:00 часов рядом с остановкой парка «Ривьера» начала образовываться пробка. Затор возник из-за того, что на проезжую часть лег мужчина. Инцидент произошел на улице Егорова.

- Он сначала стоял на остановке, а потом начал переходить дорогу. Видимо, устал и решил прилечь, - рассказывают очевидцы.

Мужчину не смущали проезжающие машины и толпа людей. Его просили встать, однако никакие уговоры на него не действовали. Мужчина полежал минут 20, а потом встал и ушел в неизвестном направлении.

- Наверное прохладным вечером на мокрой от дождя дороге лежать не очень удобно, - делают выводы очевидцы.