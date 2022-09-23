В МЧС предупредили о ливнях с градом 24 и 25 сентября на Кубани

В регионе пройдут дожди Фото из архива КП

На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям. Осадки по всему краю прогнозируют 24 и 25 сентября.

- Местами в крае 24 и 25 сентября ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень с грозой и градом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в регионе во время непогоды поднимется и ветер. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий в непогоду, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Напомним, в случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.