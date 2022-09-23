Летние Игры паралимпийцев пройдут в Сочи со 2 по 9 октября

В Сочи обсудили подготовку и проведение Летних Игр паралимпийцев. Фото: администрация Сочи

В Сочи обсудили подготовку и проведение Летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования будут проходить со 2 по 9 октября. В Играх примут участие спортсмены из Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Германии и России. К слову, уже зарегистрировано более 1,5 тысячи паралимпийцев.

– Мы, как принимающая сторона сделаем все, чтобы это знаковое событие прошло на самом высоком организационном уровне. Для этого у нас есть необходимый опыт в проведении подобных турниров, – заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Вадим Снегирев.

А за безопасностью прохождения Игр будут следить не менее 100 сотрудников полиции и Росгвардии.