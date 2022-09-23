В Адыгее под днищем машины наркокурьера обнаружили 27 килограммов запрещенных веществ

Полицейские изъяли 27 килограммов синтетических наркотиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее полицейские задержали наркокурьера. Под днищем машины обнаружили 10 пакетов с порошком.

- Вблизи хутора Хомуты полицейские остановили автомобиль под управлением жителя Мурманской области. Под днищем транспортного средства в пластиковой емкости были обнаружены 10 пакетов с порошком, - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

После проверки эксперты-криминалисты подтвердили, что найденным веществом оказалось синтетическое наркотическое средство.

Кроме того, в лесной местности были изъяты сделанные ранее оптовые закладки наркотиков. Всего было изъято 27 килограммов синтетического вещества.