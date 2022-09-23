Всемирный день туризма отметят на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой «Роза Хутор»

Международный праздник День туризма отмечается 27 сентября. Он появился более 40 лет назад по инициативе Всемирной туристской организации с целью пропаганды путешествий и развития связей между народами.

- Из года в год на «Роза Хутор» приезжают туристы из разных регионов страны. И наша главная задача создать для них самые качественные условия для комфортного и безопасного отдыха, спорта и здорового образа жизни в уникальном месте России, в горах Сочи. Сейчас курорт развивает природный туризм и необходимую для этого инфраструктуру. Для прогулок в горах проложены 110 км пеших троп, в будущем их сеть будет расширяться, - отметили на «Роза Хутор».

Фото предоставлено пресс-службой «Роза Хутор»

Поэтому в честь Дня туризма на курорте решили подробнее рассказать отдыхающим о том, как правильно подготовиться к трекингу в горах, как вести себя в условиях дикой природы. Подробности походного быта поведают на своих мастер-классах профессиональные гиды Центра активного отдыха «Роза Хутор» и магазина «Спорт-марафон». Участники мероприятий узнают, как грамотно собрать рюкзак, выбрать место для лагеря, поставить палатку и приготовить еду. Они научатся вязать различные узлы, оказывать первую помощь, ориентироваться в лесу или горах, используя современные способы навигации, а также карты и компас. Начало мастер-классов в 11.30, проходить они будут на площади Роза.

Для юных туристов организуют бесплатные импровизированные походы (регистрация и сбор участников на площади Роза с 12 до 13 и с 14 до 15.00). Во время часового несложного маршрута ребятам в возрасте от 7 до 12 лет расскажут о геологии, ландшафте, горных реках и лесах, растениях и животных, обитающих в этой географической зоне, а также опасности, с которыми можно столкнуться в походе. На площади Ратуши пройдут детские творческие мастер-классы. Самым любознательным будет интересно присоединиться к экскурсии в Музее Археологии, на которой в увлекательной форме расскажут об исторических фактах и культурном наследии территорий «Роза Хутор».

Много событий пройдет и в Лектории горного клуба «Спорт-Марафон» (Набережная Панорама, д.4). Здесь в честь Дня туризма организуют не только лекции для взрослых и занятия для детей, но и просмотр фильмов, посвященных путешествиям. Для участия необходима регистрация на сайте горного клуба "Спорт-марафон", в разделе Лекторий.