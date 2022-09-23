На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1350 человек, в том числе 127 детей

На аппаратах ИВЛ остаются 17 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1350 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 127 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре заболели 639 человек, в Новороссийске - 101, в Тимашевском районе - 76, в Сочи - 60, в Кавказском районе – 40, в Ейском – 32, в Абинском – 31, в Крымском – 30, по 29 - в Белореченском и Северском. 27 пациентов прибавилось в Красноармейском муниципалитете, 26 - в Каневском, 23 - в Выселковском, 22 – в Горячем Ключе, по 21 – в Староминском районе и Геленджике.

В Павловском районе получено 20 положительных результатов, в Калининском – 19, в Гулькевичском – 15, в Приморско-Ахтарском – 14, в Туапсинском - 13, в Тбилисском - 11, в Апшеронском – 9 человек.

- 6 жителей заразились COVID-19 в Славянском районе, по 5 - Мостовском и Брюховецком, по 4 - в Курганинском, Успенском и Усть-Лабинском районах, по три - в Анапе, Кореновском и Щербиновском районах, по 2 - в Темрюкском и Белоглинском, по одному - в Лабинском, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 17 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончался один человек.