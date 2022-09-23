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Здоровье23 сентября 2022 9:21

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1350 человек, в том числе 127 детей

Один пациент от осложнений болезни скончался
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 17 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 17 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1350 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 127 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре заболели 639 человек, в Новороссийске - 101, в Тимашевском районе - 76, в Сочи - 60, в Кавказском районе – 40, в Ейском – 32, в Абинском – 31, в Крымском – 30, по 29 - в Белореченском и Северском. 27 пациентов прибавилось в Красноармейском муниципалитете, 26 - в Каневском, 23 - в Выселковском, 22 – в Горячем Ключе, по 21 – в Староминском районе и Геленджике.

В Павловском районе получено 20 положительных результатов, в Калининском – 19, в Гулькевичском – 15, в Приморско-Ахтарском – 14, в Туапсинском - 13, в Тбилисском - 11, в Апшеронском – 9 человек.

- 6 жителей заразились COVID-19 в Славянском районе, по 5 - Мостовском и Брюховецком, по 4 - в Курганинском, Успенском и Усть-Лабинском районах, по три - в Анапе, Кореновском и Щербиновском районах, по 2 - в Темрюкском и Белоглинском, по одному - в Лабинском, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 17 пациентов. За сутки от осложнений болезни скончался один человек.