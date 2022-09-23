Наталья Килячихина из Краснодара стала первой представительницей России, победившей в финале мирового первенства по брейк-дансу Фото: Личный архив

Чемпионат Европы по брейкингу перенесли из Сочи в Манчестер. Об этом заявил вице-президент Международной федерации танцевального спорта Джеффри ван Мееркерка.

Соревнования по брейк-дансингу должен был проходить на курорте с 5 по 6 ноября. Этот вид вошел в число Олимпийских, и отбор дал бы путевку российским спортсменам на Игры в Париже в 2024 году.

Кстати, первый чемпионат Европы тоже проходил в Сочи в прошлом году. Тогда российские брейк-дансеры заняли все первые места.