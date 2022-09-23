Клиенты ВТБ смогут оплачивать сотовую связь через голосового ассистента банка в Алисе

ВТБ расширяет функционал своего голосового ассистента в приложении Яндекс. Теперь он может помочь клиентам банка быстро оплатить услуги мобильной связи. Безопасность технологии обеспечивается "связыванием" аккаунтов пользователя в системах Яндекс и ВТБ, а также контролем устройства, с которого данный запрос был инициирован. Такую возможность ВТБ представляет первым среди российских банков.

Клиенты банка могут пополнить баланс своего номера, где бы они ни находились — например, дома или за рулем. Для оплаты мобильной связи пользователям необходимо запустить навык «Помощник ВТБ» на умных устройствах с «Алисой», попросить ассистента оплатить сотовую связь на нужную сумму и затем авторизоваться через ВТБ Онлайн. При последующих оплатах повторная авторизация не потребуется. Если клиент собирается пополнить баланс мобильного, по которому он обслуживается в банке, то номер телефона ассистент предложит сам.

Лимит на оплату мобильной связи через голосового помощника ВТБ в Алисе — 1000 рублей в сутки и 15 000 рублей в месяц. Использование сервиса оплаты сотовой связи абсолютно безопасно: пользователю не нужно вводить данные карты, все платежи сохраняются в истории операций в ВТБ Онлайн.

В навыке «Помощник ВТБ» впервые применено решение платформы «Яндекс.Диалоги», позволяющее маркировать запросы пользователей, содержащих конфиденциальную информацию. Такие темы обрабатываются специальным образом в целях дополнительной защиты данных клиентов. Безопасность платежей также обеспечивается за счёт процедуры связывания аккаунтов клиента в сервисах Яндекса и ВТБ Онлайн по протоколу OAuth 2.0. ВТБ первым из банков реализовал эту процедуру в своем навыке в Алисе, дополнив её идентификацией устройства пользователя.

Благодаря технологиям анализа диалога компании «Наносемантика», голосовой ассистент банка может понимать разные формулировки вопросов и отвечать на них с учётом контекста разговора. Сценарии обслуживания клиентов в навыке разработаны на диалоговой чат-бот платформе Dialog OS. Во время разговора с клиентом комплекс глубоких нейронных сетей классифицирует тексты и анализирует смысл сказанного.

«Мы планомерно развиваем нашего голосового ассистента в Алисе: год назад пользователи получили возможность мгновенно узнавать о продуктах и услугах ВТБ, а уже в феврале наш голосовой ассистент получил брендированный голос, синтезированный на основе речи российского актера Владимира Зайцева. Теперь мы первыми среди российских банков предоставили своим клиентам возможность безопасно совершать оплату мобильного через нашего ассистента в Алисе. Чтобы правильно понимать нашего клиента, мы используем нейросетевую платформу компании «Наносемантика». Следующий шаг — запуск оплаты штрафов ГИБДД и налогов», — отмечает руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Качественная разметка и подходы с применением NER позволили нам упростить проведение операций пользователями с помощью голоса. В дальнейшем нейросетевые архитектуры будут все больше проникать в клиентские пути, ускоряя и упрощая принятие решений», — рассказал заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, вице-президент ВТБ Сергей Голицын.

Ранее в феврале ВТБ первым на рынке совместно с Yandex.Cloud представил собственный голос для навыка в Алисе. Ежемесячно с виртуальным ассистентом банка смогут поговорить и получить консультацию по финансовым вопросам до 45 млн пользователей Алисы. Пообщаться с голосовым ассистентом ВТБ в сервисах Яндекса могут не только клиенты банка, но и все пользователи.

Чтобы активировать помощника достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Помощник ВТБ». Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке «Яндекс.Станция». Пользователь может задать ассистенту любой вопрос, касающийся продуктов и услуг ВТБ. Виртуальный помощник подскажет актуальные условия по ипотеке и другим кредитам, расскажет о начислении бонусов по карте, а также перечислит вклады или накопительные счета, по которым можно получить максимальный доход. Консультация с виртуальным ассистентом ВТБ через Алису конфиденциальна, при использовании помощника персональные данные клиента не запрашиваются.