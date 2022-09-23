Пожарные потушили загоревшийся частный дом в Майкопе

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Майкопе пожарные потушили загоревшийся дом. Вечером, 22 сентября, поступило сообщение о возгорании кровли частного домовладения.

- Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Площадь пожара составила 45 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на место прибыли 10 пожарных, использовали четыре единицы техники. В результате пожара никто не пострадал. На данный момент устанавливают причины и материальный ущерб.