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Общество23 сентября 2022 9:33

Пожарные потушили загоревшийся частный дом в Майкопе

В результате возгорания пострадавших нет
Валерия ГОДОВНИКОВА
Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Майкопе пожарные потушили загоревшийся дом. Вечером, 22 сентября, поступило сообщение о возгорании кровли частного домовладения.

- Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Площадь пожара составила 45 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на место прибыли 10 пожарных, использовали четыре единицы техники. В результате пожара никто не пострадал. На данный момент устанавливают причины и материальный ущерб.