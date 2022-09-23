Анна Минькова поручила организовать на Кубани подомовые обходы для проверки отопительных приборов

На Кубани организуют подомовые обходы для проверки отопительных приборов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани организуют подомовые обходы для проверки отопительных приборов. Такое поручение дала вице-губернатор Анна Минькова на краевом заседании при обсуждении подготовки к осенне-зимнему сезону.

Известно, что из-за неисправности приборов в последнее время тушили пожары в четырех районах. В Лабинском и Павловском муниципалитетах загорелись дома многодетных семей. А в Армавире жилья едва не лишились жители, которые находятся в социально опасном положении.

- К счастью, никто из детей не пострадал. Поручаю провести подомовые обходы и проверить исправность отопительных приборов и проводки, - сказала замглавы региона.

Как отметил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша, такие обходы ежегодно проводят в дома семей с неблагополучной обстановкой.

- В результате в подучетных семьях несчастных случаев не произошло, - добавил начальник ведомства.