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Общество23 сентября 2022 10:02

Летевший самолет из Екатеринбурга в Сочи экстренно приземлился в Оренбурге

На борту стало плохо пассажиру
Ангелина НАЗАРЧУК
Самолет бедствие и срочность не объявлял.

Самолет бедствие и срочность не объявлял.

Фото: Олег УМАРОВ

Летевший самолет из Екатеринбурга в Сочи был вынужден экстренно приземлиться в Оренбурге. На борту стало плохо одному из пассажиров.

- Экипаж воздушного судна А-320 принял решение о посадке на незапланированный аэродром Оренбург по причине больного пассажира на борту. Бедствие и срочность не объявлял, запросил реанимацию по прибытии, - сообщает Telegram канал Aviaincident.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, больного пассажира встретила скорая помощь в аэропорту Оренбурга. Мужчину доставили в больницу. Через некоторое время самолет вылетел в Сочи.