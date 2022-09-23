Летевший самолет из Екатеринбурга в Сочи экстренно приземлился в Оренбурге

Самолет бедствие и срочность не объявлял. Фото: Олег УМАРОВ

Летевший самолет из Екатеринбурга в Сочи был вынужден экстренно приземлиться в Оренбурге. На борту стало плохо одному из пассажиров.

- Экипаж воздушного судна А-320 принял решение о посадке на незапланированный аэродром Оренбург по причине больного пассажира на борту. Бедствие и срочность не объявлял, запросил реанимацию по прибытии, - сообщает Telegram канал Aviaincident.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, больного пассажира встретила скорая помощь в аэропорту Оренбурга. Мужчину доставили в больницу. Через некоторое время самолет вылетел в Сочи.