Ростехнадзор обнаружил 13 нарушений при строительстве Дальнего западного обхода Краснодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора обнаружило 13 нарушений при строительстве Дальнего Западного обхода Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, во время проверки выяснилось, что строительно-монтажные работы выполнены без освидетельствования с составлением актов скрытых работ. Кроме того, обнаружена частичная просадка трассы.

- Строительным контролем застройщика не обеспечена надлежащая проверка соответствия выполняемых работ, в результате чего допущены отклонения от проекта, получившего положительное заключение госэкспертизы, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки на юридических и должностных лиц за нарушения завели четыре административных дела.