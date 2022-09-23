Похолодание позволило открыть дополнительные ярмарки Фото: krd.ru

10 ярмарок выходного дня заработают в Краснодаре с 8 октября. Торговые площадки переходят на осеннее-зимний режим работы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Похолодание позволило открыть дополнительные ярмарки. Посетить их можно с 08:00 до 15:00.

Так, торговые площадки откроются по улицам им. Архитектора Ишунина вблизи дома № 7/1, им. Буденного между Красной и Рашпилевской, Уральской вблизи дома № 170/7, им. Евдокии Бершанской вблизи дома № 216/1.

Ярмарки также заработают по улицам Восточно-Кругликовской вблизи дома № 26, им. Героя Яцкова вблизи дома № 11, им. Дзержинского вблизи дома № 213, им. Каляева около дома № 198, Бургасской около дома № 31/1, Одесской около дома № 48.

Всего в Краснодаре оборудованы 106 ярмарок, в том числе площадки, которые работают в будни.

- Часть из них уже реконструировали, чтобы придать ярмаркам единый образ, - уточнила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.