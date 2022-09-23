В Майкопском районе ликвидировали незаконную свалку. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопском районе ликвидировали незаконную свалку. Прокуратура провела проверку по соблюдению закона в сфере окружающей среды.

- Установлено, что на пересечении улиц Мостовой и Мира в поселке Тульском территория захламлена отходами производства и потребления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», администрация не принимала меры по своевременной очистке территории. После вмешательства прокуратуры нарушения полностью устранены.