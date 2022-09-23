Владимир Рунов

Умер заслуженный журналист Кубани Владимир Рунов. О смерти сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Владимир Викторович родился в 1937 году в Ростове-на-Дону. В 1962 году он окончил исторический факультет Уральского университета, работал обозревателем газеты «Кубанские новости», пресс-секретарем мэра Краснодара и руководил ГТРК «Кубань», избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края II созыва. С 2008 по 2010 годы руководил Краснодарским краевым отделением Союза российских писателей. Последние годы он работал в КГИК на кафедре кино, телевидения и звукорежиссуры.

Советский и российский писатель, журналист, публицист, доктор филологических наук, он признан заслуженным работником культуры России, заслуженным журналистом Кубани и Республики Адыгея. Кроме того, был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

Владимира Рунова не стало на 86 году жизни.