В Майкопе на пяти улицах ограничат движение 24 и 25 сентября

Схема движения изменится в республиканской столице на два дня. Фото: архив КП

В Майкопе 24 и 25 сентября временно изменится схема движения. Ограничения будут действовать на пяти улицах в связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту.

- Движение транспорта будет перекрыто на нескольких улицах: Пушкина ( от Ленина до Гагарина), Гагарина ( от Пионерской до Подлесной), Подлесной (от Гагарина до границы с Майкопским районом), Советской (от Кубанской до Ленина) и Краснооктябрьской (от Пионерской до Пушкина), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ограничения на движение будет действовать на протяжении двух дней с 8:30 до 17 часов.