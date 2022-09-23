Жители Майкопа могут пройти диагностику в Гериатрическом центре

В гериатрическом центре пациенты могут пройти диагностику и стационарное лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе продолжает работу Гериатрический республиканский центр.Получить медицинскую помощь в нем могут жители республики старше 60 лет. Сейчас в нем развернуто 20 гериатрических и 15 паллиативных коек.

- В гериатрическом центре работают терапевт, кардиолог, пульмонолог, гериатр. Есть кабинет амбулаторного приема, специализированное отделение, оснащенное функциональными кроватями, подъемники для маломобильных пациентов, транспортировочные каталки, переносные ванны, вертикализаторы, - рассказали в Минздраве Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», чтобы попасть на прием в гериатрический центр необходимо получить направление у терапевта. Тогда пациенту назначат день для прохождения диагностики. Или же напрямую обратиться в центр к гериатру.