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Общество23 сентября 2022 11:30

Жители Майкопа могут пройти диагностику в Гериатрическом центре

Помощь предоставляется жителям старше 60 лет
Валерия ГОДОВНИКОВА
В гериатрическом центре пациенты могут пройти диагностику и стационарное лечение

В гериатрическом центре пациенты могут пройти диагностику и стационарное лечение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе продолжает работу Гериатрический республиканский центр.Получить медицинскую помощь в нем могут жители республики старше 60 лет. Сейчас в нем развернуто 20 гериатрических и 15 паллиативных коек.

- В гериатрическом центре работают терапевт, кардиолог, пульмонолог, гериатр. Есть кабинет амбулаторного приема, специализированное отделение, оснащенное функциональными кроватями, подъемники для маломобильных пациентов, транспортировочные каталки, переносные ванны, вертикализаторы, - рассказали в Минздраве Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», чтобы попасть на прием в гериатрический центр необходимо получить направление у терапевта. Тогда пациенту назначат день для прохождения диагностики. Или же напрямую обратиться в центр к гериатру.