К декабрю здесь установят 15 лавочек и 15 урн около них Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Тропу здоровья обновили в Краснодаре. Работы завершены, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в районе парка им. 30-летия Победы благоустроили пешеходную и велосипедную дорожки вдоль улицы Береговой - от дома № 1 до дома № 29/1. Специалисты заменили на участке почти в 800 метров асфальт, установили бордюры и нанесли разметку.

- К декабрю здесь будут установлены 15 лавочек и 15 урн около них, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, подготовка к благоустройству Тропы здоровья началась в августе. Старая дорожка нуждалась в ремонте.