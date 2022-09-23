В Майкопе пройдет акция для незрячих и слабовидящих людей «Белая трость»

В республиканской столице пройдет акция для слабовидящих и незрячих людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Майкопе пройдет акция для незрячих и слабовидящих людей. Мероприятия в рамках месячника «Белая трость» стартуют в республиканской столице с 15 октября.

- Готовится концертная программа «Ты сердцем видишь доброту». Запланированы соревнования по доступным видам спорта. Также за счет средств муниципального бюджета будут приобретены продуктовые наборы для членов местной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени Общество слепых», - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», белая трость - символ незрячего человека. Его утвердили 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых.