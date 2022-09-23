Квартиры в сданном литере ЖК «Отражение» по цене строящихся

Фото предоставлено компанией застройщика

Федеральный девелопер «Неометрия» ввел в эксплуатацию первый литер ЖК «Отражение» в Краснодаре. Здание жилого комплекса стало очередным объектом недвижимости, который компания сдала точно в срок. В настоящий момент идет подготовка квартир к передаче будущим владельцам.

В отделе продаж федерального девелопера отметили: «Сейчас действует хорошая возможность для тех, кто еще не успел стать обладателем квартир в ЖК «Отражение»: осталось несколько лотов в уже сданном доме, которые еще находятся в продаже на выгодных условиях от застройщика».

ЖК «Отражение» находится на Ближнем Западном Обходе (ул. Конгрессная, 41) – одном из самых активно развивающихся районов Краснодара. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В непосредственной близости от «Отражения» уже работают социальные объекты – общеобразовательная школа и детский сад, до которых можно добраться пешком за 15-20 минут.

Фото предоставлено компанией застройщика

«Отражение» – это четыре корпуса переменной высотности (22-23 этажа) класса комфорт- плюс с эргономичными планировками, панорамным остеклением, архитектурной подсветкой и уникальным благоустройством пространства внутренней территории. Каждая из тематических зон продумана согласно концепции «Страны чудес»: бульвар со светодиодными шарами, система искусственных холмов с тоннелями внутри, уличные солнечные часы, арт-объекты оптических иллюзий. В этом проекте федеральный девелопер «Неометрия» постарался воплотить самые смелые идеи о доме мечты.

Все элементы пространства комплекса — ландшафтный дизайн, мощение, малые архитектурные формы — выдержаны в едином стиле. Для создания естественной среды общественного пользования будут использованы дерево и керамогранит.

«Совсем скоро собственники получат ключи от своих новых квартир. Вся официальная документация будет направлена владельцам по почте. Осталось лишь получить уведомление и SMS-сообщение с информацией о записи на выдачу ключей!», – отметили в службе заботы о клиентах «Неометрии».

Федеральный девелопер «Неометрия» подготовил для будущих жителей комплекса торжественную церемонию передачи ключей. Собственников ждут подарки, фуршет и красочная фотозона, чтобы праздничный день был наполнен только приятными воспоминаниями.

Фото предоставлено компанией застройщика

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельного участка до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. На сегодняшний день «Неометрия» реализовала более 1 000 000 кв. м недвижимости, обеспечила комфортным жильем более 30 тыс. семей. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Цель «Неометрии» – повышать качество жизни клиентов, создавать среду, которая напрямую влияет на их здоровье и долголетие, ментальное благополучие и безопасность. Для решения этой задачи девелопер не только выбирает лучшие локации в экологически чистых районах городов и постоянно внедряет новые строительные технологии, но и совершенствует широкую экосистему сервисов для максимально комфортной жизни как владельцев недвижимости, так и будущих покупателей. Сегодня наши клиенты могут воспользоваться удобными сервисами дистанционного оформления сделок и страхования недвижимости, выгодными возможностями от банков-партнеров, также в их распоряжении широкий перечень услуг от управляющих компаний, работающих по самым высоким российским и мировым стандартам качества обслуживания.