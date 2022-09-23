Набережная Геленджика: как преобразилась визитная карточка курорта

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

Курортная набережная, изящно обрамляющая Геленджикскую бухту, по праву считается одной из самых красивых на Черноморском побережье. Прогулочная зона разделена на несколько участков, каждый из которых славится своими видами.

Здесь же располагается множество различных объектов показа, как исторических, так и созданных уже в наши дни. Если вы приехали на отдых, то просто обязаны увидеть, например, легендарную скульптуру «Белая невеста», или маяк, которому более 100 лет.

Набережная регулярно обновляется. Пару лет назад список достопримечательностей дополнила скульптура «Дама с собачкой». Да, та самая чеховская героиня. Сегодня она установлена на Толстом мысе в районе ЖК «Черноморский» и «Черноморский-2», где силами СЗ ИСК «Еврострой» под руководством Николая Шихиди отреставрирован участок в 850 метров.

Новая прогулочная зона сразу полюбилась горожанам и туристам. Во-первых, она находится поодаль от многолюдных пляжей, во-вторых, отсюда открывается восхитительный вид на бухту.

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

Чтобы сохранить атмосферу этого места, специалисты «Евростроя» решили сделать акцент на сложившийся годами стиль и облик. При реконструкции был сохранён вид исторической балюстрады, построены античная беседка и фонтан. Также на набережной установлены комфортабельные скамейки, есть зона пешего променада, велосипедные дорожки и тенистая аллея.

Выпить кофе или найти магазин можно в шаговой доступности. Коммерческие объекты располагаются в жилом комплексе по соседству и не мешают наслаждаться видами и природой.

Помимо внешней реставрации, здесь проложили современные коммуникации. Также была заменена брусчатка и установлено освещение.

Вообще СЗ ИСК «Еврострой» всегда придерживается правила, что все новые здания должны быть гармонично вписаны в городской ландшафт. Именно по такому принципу и созданы ЖК «Черноморский» и «Черноморский-2».

Здесь есть всё для комфортной жизни, включая зоны отдыха и многофункциональный стадион.

Из квартир открывается восхитительный вид на море, а благодаря панорамному остеклению помещение всегда будет наполнено светом. В каждом доме есть подземная парковка. Территория закрыта, а значит, в ЖК ещё позаботились и о безопасности.

Ещё один крайне важный момент - это наличие школы и сразу двух детских садов на территории жилого комплекса. Их также на безвозмездной основе построил и передал городу инвестор Николай Шихиди.

ЖК сданы в эксплуатацию.