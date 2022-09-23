Первый рейс из Армении встретили в аэропорту Сочи водной аркой

Аэропорт Сочи запустил прямые авиарейсы в Ереван. Фото: пресс-служба аэропорта

Аэропорт Сочи запустил прямые авиарейсы в Ереван. Новая авиакомпания Fly Arna выполнила свой первый рейс на курорт в ночь на 23 сентября в 02:40 часов. Как только самолет приземлился, судно по традиции встретили водной аркой.

- Рейсы в столицу Армении будут выполняться регулярно три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на авиалайнерах А320 вместимостью до 168 пассажиров, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

К слову, первому пассажиру, который зарегистрировался на рейс, вручили сертификат на бесплатный полет и обслуживание в зале повышенного комфорта. Счастливчиком стал житель Краснодара Владимир Климов.