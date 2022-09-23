Юные каратисты из Сочи регулярно занимают призовые места в престижных турнирах

Фото предоставлено пресс-службой компании AR GROUP

Минувшее лето и начало осени принесло в копилку сочинских каратистов сразу несколько достойных побед на престижных турнирах. В настоящий момент спортсмены готовятся закрепить результат на соревнованиях, которые пройдут в Ереване и Новосибирске.

Первая бронза была привезена из города Пензы, где в июле прошла Спартакиада молодёжи России. Далее на Первенстве страны сочинской школе золотую медаль в категории более 76 кг принёс Эдуард Гаспарян. Это дало право спортсмену стать членом национальной сборной.

Удачно прошёл и чемпионат России, где опять Эдуард Гаспарян занял третье место. Соревнования прошли в городе Казани в начале сентября.

Фото предоставлено пресс-службой компании AR GROUP

- Конечно, мы гордимся тем, какую волю к победе проявляют наши юниоры, как они работают над собой и достигают новых высот. Именно поэтому необходимо всячески помогать им и тренерскому составу. Для этого находимся на связи, лично слежу за результатами соревнований. Сейчас каратисты отправятся в Ереван, а далее их ждёт Международный турнир в Новосибирске. Болеем за ребят! Удача на их стороне, пусть так и будет, - отметил руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.

Стоит отметить, что бизнесмен Айк Зебелян регулярно поддерживает местных спортсменов, оказывает им помощь в организации выездов, обновлении материально-технической базы для тренировок. В их числе также находится и направление каратэ.