Дело направили в суд Фото из архива КП

В Геленджике осудят подпольного производителя алкоголя. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 55-летний мужчина решил организовать производство алкоголя. При этом готовить напитки он начал без лицензии. Небольшой «цех» он организовал в вагончике, который стоял в лесу в окрестностях Геленджика. Мужчина готовил напитки через брожение винограда, после чего разливал по емкостям и планировал продать без федеральных специальных марок.

Производство развивалось до того момента, как о подпольном «цехе» узнали правоохранители. Полностью небольшой бизнес мужчины разрушился летом 2022 года. Тогда в вагончик нагрянула проверка.

- В ходе проверочной закупки под контролем оперативных сотрудников он реализовал закупщику три литра спиртосодержащих напитков, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После при осмотре вагончика, в котором шло производство, обнаружили и изъяли 4 990 литров алкоголя без маркировок. Все напитки оценены более чем на два миллиона рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.